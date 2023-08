Lavoratori in nero nel Trapanese, sospesa l'attività in 4 aziende

I carabinieri del Nil, nucleo ispettorato del lavoro, hanno denunciato otto persone nel corso dei controlli in 11 aziende nel trapanese. In alcune di queste sono stati trovati 6 lavoratori in nero, alcuni impiegati in due strutture di Castellammare del Golfo. Per quattro aziende è scattato il provvedimento di sospensione dell’attività per gravi violazioni in materia di sicurezza e per aver occupato in nero oltre il 10% dei lavoratori con relative sanzioni.

I carabinieri del Nas, nucleo antisofisticazione e sanità, hanno denunciato la legale rappresentante di una struttura a Erice Casa Santa, poiché avevano adibito un seminterrato a locale di lavoro e deposito alimenti, senza procedere all’aggiornamento della registrazione sanitaria. Per la struttura è stata elevata una sanzione di mille euro.