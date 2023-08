Trapanese pedinava l'ex compagna e la figlia nonostante il divieto di avvicinarsi: ora è agli arresti domiciliari

I carabinieri della stazione di Trapani hanno arrestato un pregiudicato trapanese di 54 anni in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento emessa dal tribunale.

Lo scorso mese di luglio, dopo continue minacce e pedinamenti nei confronti della ex compagna e della figlia, era stato sottoposto al divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico, ma ciò non è bastato a farlo desistere: dopo soli 15 giorni pedinava le vittime nascondendosi tra le auto in sosta per non farsi vedere.

Ora è agli arresti domiciliari.