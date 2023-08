Scontro frontale a Castelluzzo, 4 feriti: bloccata la strada per San Vito Lo Capo

È di quattro feriti, per fortuna non gravi, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto stamane nel tratto della Provinciale all’altezza dell’uscita per Baia Santa Margherita, tra Castelluzzo e San Vito Lo Capo, nel Trapanese.

Quel rettilineo che da un lato costeggia Makari, dall'altro la lunga distesa di terra prima di arrivare al mare cristallino. Un’auto proveniente da San Vito Lo Capo, dopo avere superato l’uscita per Baia si è scontrata con un'altra auto proveniente da Castelluzzo.

Nello scontro sono rimaste ferite quattro persone per fortuna lievemente, solo escoriazioni e contusioni in varie parti del corpo. Ancora non è chiaro se l'automobile che arrivava da San Vito Lo Capo, era in quel momento in fase di sorpasso o stava evitando un mezzo che la precedeva. Il traffico è stato così interrotto e deviato lungo via Calazza.

Sul posto gli agenti della polizia municipale le ambulanze e i mezzi per la pulizia per il ripristino della sede stradale. Lunghe colonne per almeno un’ora. In seguito gli accertamenti per definire meglio le cause del frontale.