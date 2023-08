Trapani, 59enne ucciso da un malore mentre fa jogging sul lungomare Dante Alighieri

Stroncato da un malore mentre corre a due passi dalla spiaggia di Trapani. La tragedia è avvenuta questa mattina sul lungomare Dante Alighieri, vittima un 59enne (S.G. le sue iniziali).

Il solito allenamento che si è trasformato in una tragedia. Ad un tratto infatti l'uomo avrebbe accusato una grossa fitta al petto poi si è accasciato al suolo privo di vita. Inutile l'allarme lanciato da alcuni passanti esterrefatti per quanto avevano appena visto. Il marciapiede utilizzato per la corsetta da molti trapanesi si trova infatti a limitare della spiaggia dove si trovavano molti bagnanti.

Sul posto immediato l'arrivo di carabinieri e di alcuni soccorritori ma ormai per lo sportivo non c'era più nulla da fare. Al momento l'ipotesi è quella di un arresto cardiaco che non ha dato scampo all'uomo.

Il 59enne era conosciuto in città e in tanti lo ricordano mentre correva lungo quella via la mattina.