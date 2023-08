Sono 79 i migranti arrivati a Pantelleria dal 14 al 15 agosto. Tre sbarchi in tutto. Il 14 agosto due: il primo con un’imbarcazione con 54 migranti, poi una successiva con 22. Infine per Ferragosto è arrivato un barchino con tre migranti. Tutti di nazionalità tunisina. In queste ore stanno per essere trasferiti a Trapani.