Marsala, è morto l'avvocato Giuseppe Cavasino: «Un uomo d'altri tempi»

Dopo una lunga malattia è morto l’avvocato marsalese Giuseppe Cavasino, aveva 72 anni. Era molto conosciuto e stimato in città, è stato presidente dell'Ordine degli avvocati e componente del Coreco, un organo di controllo sugli atti delle province. In tantissimi lo ricordano nella provincia di Trapani anche per essere stato tra i fondatori di Rmc nel 1976. Grande cordoglio per la sua morte, anche con decine di messaggi che in queste ore vengono condivisi sui social: "Addio Giuseppe, arrivederci - scrive Vincenzo Pantaleo -. Non solo l'avvocatura ma la nostra comunità tutta perde una figura di primissimo ordine. Giuseppe Cavasino è stato un eccellente avvocato, di quelli che raramente ti capita di conoscere, un fuoriclasse per intuito ed eleganza al contempo. Sul lavoro come nella vita. Ho avuto l'onore di far parte del consiglio dell'ordine da lui presieduto e tra noi è nato un rapporto personale molto bello che è durato negli anni successivi. Qualche mese fa ho saputo della sua malattia e gli ho rivolto un breve messaggio di augurio, senza ricevere risposta. Da ciò ho compreso che le sue condizioni non erano delle migliori e che il pudore del silenzio, come si addice in questi casi, avrebbe preso il sopravvento su ogni parola che poteva essere detta. Oggi il doloroso epilogo. Conserverò, come tanti di noi, il suo magistrale senso dell'ironia quale balsamo per stemperare le seriosità della vita, la vicinanza che ha saputo dimostrarmi quando ne ho avuto di bisogno, il ricordo di un grande collega ed amico". "L'avvocato Giuseppe Cavasino era un signore d'altri tempi - scrive Lilla Calabrò - . Un uomo buono e grande amico sempre disponibile, simpatico e dotato di humour sottile e mai volgare. Ti ho considerato un fratello. Riposa in pace. Un abbraccio a tutti i familiari: mamma, moglie, figli e fratelli". I funerali si terranno il 16 agosto alle 16,30 alla chiesa Madre di Marsala.