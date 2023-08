Naufragio al largo di Marettimo, tre migranti scomparsi fra le onde

Tre persone disperse al largo di Marettimo dopo il naufragio dell'imbarcazione su cui viaggiavano. Si tratta di tre migranti che si trovavano a bordo di un gommone che stava per raggiungere la più lontana delle isole Egadi. Giunti a circa 9 miglia dalla costa, però, il natante è affondato.

Nove persone sono state recuperate dalle motovedette della guardia costiera che, una volta scattato l'allarme, sono uscite in mare alla ricerca dei naufraghi. Ma tre dei migranti non sono stati rintracciati.

Sono stati i sopravvissuti a rivelarlo ai militari della capitaneria di porto. Le ricerche non hanno dato alcun risultato. In volo si è alzato anche un elicottero della guardia costiera per perlustrare dall'alto la zona dove è avvenuto il naufragio.

I migranti recuperati sono tutti uomini. La loro nazionalità è ancora da accertare.