Migranti, 250 sbarcano a Pantelleria: cento sono minori

Dalle prime ore di oggi, con vari sbarchi, avvenuti in prevalenza in località Scauri o con recuperi in mare da parte di guardia di finanza e capitaneria di porto, sono giunti a Pantelleria oltre 250 migranti, la maggior parte di origine tunisina, tra cui circa una ventina di donne e quasi 100 minori.

Personale dei carabinieri, della capitaneria di porto e della guardia di finanza sono impegnati nelle procedure sanitarie e di pre identificazione presso il punto di crisi che si trova nell'ex caserma Barone in attesa di essere portati a Trapani.

Nella foto l'ex caserma Barone