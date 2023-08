Trapani, crolla un'eritrina in piazza Vittorio Veneto: turisti salvi "per miracolo"

Tragedia sfiorata a Trapani: un'imponente eritrina che si trovava accanto al monumento ai Caduti è improvvisamente caduta. Nella città, nel giorno in cui i fedeli celebrano il compatrono Sant'Alberto, si è subito gridato al miracolo, visto che solo per un caso, cinque turisti di Modena non sono stati travolti dal grosso albero. Il gruppo in quel momento sostava in piazza Vittorio Veneto e per pochi istanti non è stato travolto. E' l'ennesimo caso a Trapani: già nel recente passato altre eritrine sparse in città hanno fatto la stessa fine. Per i cinque modenesi è stata un questione di secondi: la loro vacanza in città poteva avere un epilogo drammatico. “Eravamo appena passati da lì - raccontano - quando è crollato quel grosso albero".

I cinque stavano passeggiando in piazza perché le condizioni del mare non erano buone e hanno evitato di recarsi in spiaggia. Di colpo, senza alcun apparente segnale, l'eritrina si è schiantata al suolo. "Si – dicono, passato il grosso spavento - siamo stati fortunati. Ci dicono che oggi a Trapani si festeggia Sant'Alberto, allora è stato lui a proteggerci". Scattato l'allarme sono intervenuti gli agenti di polizia, i vigili del fuoco e i vigili urbani. L'area del crollo è stata transennata. Presente anche l'assessore comunale Lele Barbara che solleciterà il sindaco a fare eseguire un controllo degli alberi presenti in città per verificare le loro condizioni. "Se saranno riscontrate situazioni di pericolo per la pubblica incolumità - dice - procederemo al loro abbattimento. Oggi per poco non si è consumata una tragedia".