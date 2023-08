Rifiuti pericolosi abbandonati a Pantelleria, scattano multe per novemila euro

Continuano i controlli da parte della guardia costiera di Pantelleria volti alla tutela dell'ambiente. Nel corso dell'ultima attività di servizio è stata accertata la presenza di ogni genere di rifiuti abbandonati, anche speciali e pericolosi, sul suolo demaniale e in località Punta Fram.

I militari hanno identificato il proprietario del terreno, e titolare della concessione demaniale, responsabile di aver abbandonato rifiuti pericolosi in modo incontrollato sul suolo, omettendo, oltretutto, di vigilare sulle aree, permettendo, verosimilmente, anche a soggetti ignoti, di perpetrare un’attività costante ed usuale di abbandono rifiuti, soprattutto ingombranti, nel sito. Il trasgressore è stato sanzionato con una multa di 6mila euro. Di tale abbandono è stato informato il Settore Area Tecnica – Rifiuti - Ambiente del Comune di Pantelleria che provvederà ad emettere apposita Ordinanza di bonifica del sito per il pristino dello stato dei luoghi nei confronti del trasgressore nel rispetto dell'ambiente e salvaguardia della salute pubblica.

Inoltre, nell’ambito delle medesime attività di contrasto degli illeciti ambientali, personale della Guardia Costiera dell'isola, a seguito di una segnalazione arrivata da cittadini stanchi degli atti di inciviltà, ha individuato un altra persona ritenuta responsabile dell’abbandono di rifiuti. I militari sono riusciti ad identificare il proprietario di un’autovettura video-ripreso mentre gettava rifiuti ingombranti all’interno dell’ambito portuale dell’approdo di Scauri.

Anche in questo caso è immediatamente scattata la sanzione amministrativa pecuniaria di 3mila euro. La Guardia Costiera invita tutti i cittadini che hanno la necessità di disfarsi di rifiuti ingombranti a conferirli secondo le modalità previste dal Regolamento di igiene urbana e per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti del Comune di Pantelleria, evidenziando che il personale della capitaneria di porto proseguirà l’attività di controlli ambientale per scoraggiare l'abbandono di rifiuti pericolosi e non, sull’intero suolo comunale.