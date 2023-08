Allarme acqua alle Egadi, l'amministrazione tranquillizza: "Non è inquinata, nessuna anomalia"

L'amministrazione comunale dell'Arcipelago delle Egadi rassicura tutti i cittadini che l'acqua distribuita nelle tre isole risulta nei parametri dal punto di vista igienico sanitario. La nota arriva a margine di alcune notizie su un presunto inquinamento idrico nell'arcipelago. A generare dubbi ed equivoci era stato un post pubblicato dal Comune di Favignana nella sua pagina Facebook.

Se da un lato il messaggio rassicurava turisti e residenti, sottolineando che l’acqua distribuita nelle tre isole, Favignana, Levanzo e Marettimo, risulta nei parametri dal punto di vista igienico sanitario, dall'altro rilevava una netta contraddizione.

“Da un controllo di routine, infatti - si leggeva nel post ora corretto - eseguito lo scorso 20 luglio presso il Welcome terminal di Favignana e il Welcome terminal e un’utenza privata di Levanzo è emersa una non conformità dei parametri microbiologici esaminati, risultati lievemente superiori alla norma”.

In queste ore è arrivato il chiarimento da parte dell'amministrazione Forgione. “Le uniche tre anomalie, riscontrate a seguito di un controllo di routine eseguito lo scorso 20 luglio, riguardano esclusivamente il Welcome terminal di Favignana e il Welcome terminal e un’utenza privata di Levanzo. Solo in questi tre casi è emersa una non conformità dei parametri microbiologici esaminati, risultati lievemente superiori alla norma”.

L’amministrazione comunale ha immediatamente avviato le procedure di verifica e correzione delle non conformità rilevate dall’azienda sanitaria provinciale solo e specificatamente per queste tre utenze. In attesa degli esiti, in via precauzionale, il sindaco Francesco Forgione ha vietato l’utilizzo dell’acqua a fini potabili e alimentari, se non previa bollitura, nei due Welcome terminal e nell'utenza privata interessata. Le ordinanze hanno carattere temporaneo. “Nessun'altra anomalia, si precisa, è emersa nelle altre utenze di Favignana, Levanzo e Marettimo”.