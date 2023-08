Interdittiva antimafia per due locali di Marinella di Selinunte

Per due locali commerciali di Marinella di Selinunte è scattata l’interdittiva antimafia e, quindi, il Comune di Castelvetrano ha provveduto a revocare tutte le autorizzazioni. Si tratta di un ristorante-pizzeria sulla strada statale 115 in direzione di Selinunte e un bar-pizzeria in piazza Empedocle sempre a Marinella di Selinunte.

La comunicazione da parte della prefettura di Trapani è pervenuta al Comune a fine luglio e ora la VI direzione organizzativa del Comune ha provveduto alla revoca delle autorizzazioni, compresa la concessione del suolo pubblico per il bar che si affacciava sulla piazza di Marinella di Selinunte. L’interdittiva da parte della prefettura sarebbe scattata a seguito di controlli effettuati sulle persone coinvolte nella gestione.