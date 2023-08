Marsala, minaccia negoziante con cocci di bottiglia: finisce in carcere

I carabinieri di Marsala, coordinati dalla procura, hanno arrestato in flagranza, per violenza e resistenza, un cittadino tunisino, noto per numerosi episodi di disordine nel centro storico. L’indagato avrebbe minacciato ripetutamente la proprietaria di un chiosco in piazza Matteotti: è stato individuato dai militari della compagnia d’intervento operativo, mentre brandiva pericolosamente delle bottiglie in vetro rotte. L’uomo ha opposto resistenza ed è stato accompagnato in caserma prima di essere dichiarato in stato d’arresto. Dopo la convalida, gli è stata applicata, su richiesta della procura, la misura cautelare della custodia in carcere. Di redente Marsala è stata al centro di numerosi episodi di violenza urbana in centro.