Aveva bruciato rifiuti a Paceco: trapanese arrestato, deve espiare la pena

I carabinieri della stazione di Borgo Annunziata hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, un trapanese classe 1947 per il reato di combustione illecita di rifiuti. Il provvedimento scaturisce dagli accertamenti effettuati dai carabinieri che avevano documentato l’illecita combustione di rifiuti commessa nel comune di Paceco nel 2019 da parte del settantaseienne. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato ristretto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare per espiare una pena di un anno e quattro mesi.