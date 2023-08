Scoperta piantagione di marijuana nel Trapanese

I carabinieri della stazione di Misiliscemi, con i colleghi della sezione operativa della compagnia di Trapani, hanno scoperto una piantagione con oltre 100 piante di canapa indiana. Gli arbusti alti fino a due metri sono stati trovati in località Borgo Fazio ormai pronte per l’essicazione e la vendita.

Oltre alle piante sono stati sequestrati il materiale utilizzato per la coltivazione e l’irrigazione. Sono in corso indagini per individuare chi ha realizzato la piantagione.