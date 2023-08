Bimbo di 3 anni si perde a Favignana, trovato dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Favignana hanno ritrovato un bimbo di 3 anni che si era perso nell’isola. I genitori si sono rivolti ai militari che non trovavano più il figlio che giocava in bici nei pressi della casa vacanze, in centro.

Momenti di disperazione per i genitori. I carabinieri hanno iniziato le ricerche e sono riusciti a trovare il piccolo che era arrivato al porto dell’isola.