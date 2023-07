Cabina Enel in tilt, Trapani di nuovo senz'acqua

Nuova emergenza idrica a Trapani: arriva in un momento in cui la città è invasa dai turisti e con il caldo crea grandi problemi, visto il periodo di massimo consumo di acqua. Appena qualche settimana fa si era gioito per il ripristino dei pozzi di Bresciana dopo che l'impianto era andato in tilt per le alte temperature che avevano comportato il crollo dei volumi idrici. Inevitabili erano stati i problemi nella distribuzione idrica in città e nelle zone servite dalla struttura di Bresciana.

La fase dei blocchi termici era stata superata, gli impianti erano arrivati a una produzione mai raggiunta in questi anni, pari a circa 222 litri di acqua al secondo, garantendo adeguate distribuzioni sia su Trapani vecchia e su Trapani nuova. Ieri notte, però, è saltata una delle tre fasi di alimentazione elettrica in cabina Enel. I dirigenti della società, pressati dal sindaco Giacomo Tranchida, hanno disposto immediate verifiche e individuato il guasto: per il ripristino il personale Enel ha già contattato la squadra di reperibilità. I tempi tecnici previsti purtroppo sono di circa 6 ore, di fatto depotenziando la capacità di accumulo idrica ai serbatoi cittadini con nuove e gravi limitazioni nella distribuzione.