Spaccio di hashish e cocaina: un arresto a Pantelleria

Un anomalo movimento di alcuni giovani in una struttura ricettiva sull’isola di Pantelleria. Ecco da dove nasce l’operazione antidroga effettuato dalla guardia di finanza di Pantelleria. Nel corso di alcuni servizi volti al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, in aumento soprattutto nel periodo estivo sull’isola, vista anche la numerosa presenza di turisti, i finanzieri hanno arrestato un uomo in flagranza di reato.

Nel corso del blitz, gli hanno sequestrato quasi 200 grammi di hashish, oltre a cocaina e 1.800 euro in banconote di vario taglio, provento quasi certamente dell’attività illecita. Il blitz è scattato in risposta a un sospetto movimento anomalo di giovani in un appartamento di una struttura ricettiva dell’isola nera. Dopo un lungo appostamento riservato, i finanzieri della tenenza di Pantelleria hanno agito tempestivamente ed hanno trovato il materiale pronto per essere suddiviso e confezionato in dosi.

L’uomo che occupava l’appartamento, è stato immediatamente tratto in arresto. L’attività messa in atto dalle fiamme gialle riguardava in particolare i luoghi maggiormente frequentati da turisti, e quindi la cosiddetta movida dell’isola, i luoghi di incontro e di svago. I giovani che frequentavano l’appartamento si soffermavano per poco tempo. Entravano nell’appartamento della struttura per poi uscire immediatamente dopo e dileguarsi rapidamente dalla zona. A quel punto, i finanzieri, dopo l’ultimo appostamento, sono entrati nell’appartamento per eseguire una perquisizione, nel corso della quale è stata rinvenuta la droga già pronta per essere disponibile sul mercato. L’uomo, che occupava l’immobile, residente a Petrosino, è stato così arrestato e il suo fermo è stato convalidato.