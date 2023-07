Levanzo, rubate transenne e segnaletica nella strada dei Faraglioni

Sono state rubate le transenne e la segnaletica collocati venerdì scorso all’ingresso della strada dei Faraglioni di Levanzo, chiusa da due anni per il pericolo di caduta massi.

«È un episodio spiacevole - dice il sindaco Francesco Forgione - Dal 2021 più volte la segnaletica è stata rimossa da ignoti. Ogni volta abbiamo provveduto a riapporre i cartelli. Dopo l’ennesimo episodio avevamo deciso di collocare anche delle transenne al fine di inibire l’accesso alla strada. Era una scelta adottata a tutela della sicurezza dei residenti e dei turisti. Nella giornata di domenica, meno di quarantotto ore dopo, ignoti hanno però nuovamente rimosso tutto. Un gesto irresponsabile. Abbiamo provveduto a segnalare l’episodio ai carabinieri. Per quanto di nostra competenza provvederemo, per l’ennesima volta, a collocare i cartelli di divieto di accesso e di segnalazione di pericolo, così come prescritto dall’ordinanza del 23 aprile del 2021. Ci affidiamo al senso di responsabilità di ognuno».