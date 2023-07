Incendi anche nel Trapanese, paura a Castellammare del Golfo e Calatafimi

Un incendio, divampato questa mattina, sta interessando la zona nei pressi di Contrada Conza, nelle zone di mare di Fossa dello Stinco/n’testa a la porta di Castellammare del Golfo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la forestale e gli uomini della protezione civile. Grande apprensione per l’evolversi dell’incendio anche a causa del forte vento di scirocco che in queste ore sta interessando tutta la provincia di Trapani.

Sta bruciando la zona dove insiste il Castello Eufemio a Calatafimi. Il rogo è partito ancora una volta dalla parte bassa della montagna e in questi minuti sta praticamente mandando in fumo quel che rimaneva del bosco dopo il devastante incendio della scorsa estate. Un incendio doloso non ne ha dubbi il sindaco Francesco Gruppuso, che sottolinea proprio questa particolarità

“Ancora una volta il fuoco è partito dallo stesso punto sotto il Castello ed in una giornata di caldo intenso e vento di scirocco che sta facendo risalire il fuoco verso l'altro. Abbiamo attivato le squadre e il Coc. Abbiamo richiesto l'intervento aereo, sia dei canadaier che degli elicotteri”. Il fumo e le fiamme si vedono a diversi chilometri di distanza ed ancora una volta sale l'apprensione per i cittadini le cui abitazioni insistono nella zona. Tutti ancora ricordano con spavento quanto accadde la scorsa estate quando le fiamme raggiunsero la Chiesa della Madrice e le tante case che la circondano.