Marsala, aveva in tasca 60 grammi di cocaina: arrestato

I carabinieri della compagnia di Marsala, hanno arrestato un giovane marsalese di 22 anni per detenzione di droga. Durante la perquisizione i militari dell'Arma hanno scoperto nella tasca del giovane un involucro in plastica con all’interno circa 60 grammi di cocaina che è stata sequestrata, in attesa di essere analizzata.

Al termine delle formalità di rito e a seguito dell’udienza di convalida il 22enne è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Petrosino con l’obbligo di restare in casa durante le ore notturne.