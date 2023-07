Caldo record e blackout ai pozzi di Bresciana, Trapani resta senz'acqua

Per il grande caldo vanno in tilt i pozzi di Bresciana. Ieri infatti a Campobello di Mazara si sono raggiunti i 47 gradi e proprio a causa delle elevate temperature e il sovraccarico degli impianti, si sono verificati i blackout. Questo ha comportato un crollo dei volumi idrici in arrivo ai serbatoi di accumulo, con gravi disservizi nella distribuzione sia nel centro storico che in periferia. Da qui ancora emergenza idrica. Gli impianti interessati sono muniti di blocco termico che agisce in presenza di temperature così elevate che potrebbero comportare la “fusione” dei conduttori di energia che a sua volta alimentano le pompe di rilancio. Il previsto abbassamento delle temperature nelle prossime ore e gli interventi delle imprese incaricate dovrebbero ristabilire la normalità distributiva entro le prossime 24 ore. “Al contempo, in questa d’inerzia, - dice il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida - le imprese incaricate dal Comune hanno effettuato alcune riparazioni alle perdite e alle valvole di rilancio in modo da potere sviluppare la massima potenza di produzione utile di acqua potabile”. Intanto ieri l'Ars ha approvato l’emendamento dell’onorevole Dario Safina (Pd) che stanzia 250mila euro per la sicurezza dei pozzi di Bresciana. Una fondamentale risorsa idrica per la città di Trapani e per tutto il territorio di Misiliscemi. Con questa somma il Comune di Trapani (concessionario dei pozzi) potrà procedere con un'opera di salvaguardia che era necessaria e non più procrastinabile soprattutto a seguito dei numerosi atti vandalici degli ultimi mesi. "La serenità dei cittadini di Trapani e Misiliscemi richiede il massimo impegno - afferma il deputato regionale - e ringrazio l’aula per avere votato la mia proposta. Sono certo che il Comune di Trapani saprà sfruttare questa somma anche per rafforzare la necessaria vigilanza. Un atto dovuto alle comunità di Trapani e Misiliscemi che sono lieto di essere riuscito a far approvare con il sostegno dei colleghi in Ars. Si tratta di una misura economica fondamentale, inserita all’interno di una manovra di scarsa rilevanza ed assume valore ancora più significativo in considerazione del fatto che le risorse per gli alluvionati, decretate da questo Governo, sono assolutamente insufficienti".