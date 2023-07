Alcamo, l'incendio sul Monte Bonifato non è ancora spento: le fiamme colpiscono anche la Riserva

Non è ancora tranquilla la situazione sul Monte Bonifato a causa dell’incendio sviluppatosi nel tardo pomeriggio di domenica e che, dal versante occidentale, si è esteso su quello meridionale investendo anche la Riserva naturale Bosco d’Alcamo. Nel primo pomeriggio di oggi, sono in corso ancora interventi di spegnimento da parte delle squadre antincendio anche nel cuore della Riserva stessa, in un’ampia zona compresa tra la Funtanazza e la strada che conduce alla vetta della montagna, dove (come si può osservare nel video) è andata in fumo una consistente quantità di vegetazione, soprattutto del sottobosco ma anche della pineta che rappresenta l’elemento caratteristico di quest’area di pregio naturalistico.

Interventi di spegnimento delle fiamme sono in atto anche alle pendici del Monte Bonifato, nell’ampia area che comprende la contrada San Nicola e dove, oltre agli ingenti danni al patrimonio della Riserva, si segnalano anche quelli a terreni coltivati di proprietà privata. Incessanti, fino a ieri sera, sono stati i lanci di acqua effettuati da quattro canadair e altrettanti elicotteri per dare man forte, dal cielo, alle squadre antincendio operative via terra, scongiurando in tal modo anche i pericoli per le aree abitate. Forestali, vigili del fuoco e protezione civile, coadiuvati dalla Croce rossa italiana e altri volontari provenienti anche da Custonaci e da Mazara del Vallo, da due giorni stanno tuttora intervenendo sul fronte ancora interessato da focolai che, purtroppo, sono continuamente alimentati dalle raffiche di vento.