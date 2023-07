Incendio a Marsala, fumo nero sulla città: case evacuate, fiamme vicino a un deposito di barche

Incendio alla periferia di Marsala. Il vasto rogo che è scoppiato questa mattina tra la via Napoleone Colajanni e la via Pianto Romano ha prodotto un'enorme colonna di fumo nero visibile da tutta la città, anche dalla zona lidi Sud.

Alcune famiglie, che vivono a pochi passi dall'area in cui si sono propagate le fiamme, sono state costrette a lasciare le abitazioni a causa del fumo. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza un deposito di barche lambito dall'incendio. Sul posto in azione anche i vigili urbani che hanno chiuso al traffico la via Colajanni.

Si indaga sulle cause che hanno prodotto il rogo, ma si suppone sia doloso e che sia partito da cumuli di rifiuti.