A Mazara del Vallo finisce con la moto contro un pilastro, grave ventenne: trasferito a Palermo

È stato trasferito al Trauma center di Villa Sofia di Palermo un giovane di 20 anni che stamattina è stato vittima di un incidente stradale a Mazara del Vallo. Lo scontro mentre era in sella alla sua moto in via Bessarione. Per cause da stabilire il 20enne, intorno alle 6 del mattino, ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote di grossa cilindrata e si è schiantato contro il pilastro di una villetta.

A soccorrerlo i sanitari del 118 che si sono accorti immediatamente che il giovane versava in gravi condizioni. Quindi la corsa in ospedale. Giunto al pronto soccorso dell'ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo i medici, viste le gravi ferite, hanno ritenuto necessario trasferire il motociclista d'urgenza a Palermo dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata.