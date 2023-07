Calampiso, villaggio chiuso per irregolarità: amministratore denunciato, 130 ospiti da ricollocare

Denunciato l'amministratore delegato della società che gestisce, a San Vito Lo Capo, il villaggio turistico Calampiso. Non avrebbe rispettato l'ordinanza di chiusura, emessa dal Comune nel settembre del 2022.

Il provvedimento è scattato dopo l'intervento dei carabinieri del Nas, del personale del Nucleo integrazione lavorativa e dei militari dell'Arma della stazione di San Vito. Ad emettere l'ordinanza di chiusura a suo tempo era stato l'ex sindaco Giuseppe Peraino dopo un'ispezione effettuata dai militari della guardia di finanza che avrebbero accertato abusi edilizi.

Nei giorni scorsi a Calampiso sono intervenuti poi i carabinieri che avrebbero inoltre riscontrato l'esistenza di una discarica abusiva, la mancata alimentazione del portale alloggiati, la non conformità igienico-sanitaria della cucina e della guardia medica. Da qui la diffida ad eliminare le irregolarità entro cinque giorni per consentire la ricollocazione degli ospiti, al momento sono 130 le persone presenti. I controlli dei carabinieri comunque proseguono, e riguardano la posizione lavorativa dei dipendenti del villaggio. Non si escludono, ulteriori sviluppi.

Sulla vicenda era intervenuto anche il sindaco Francesco La Sala che ha emesso una ordinanza, intimando all'amministratore unico della ditta che gestisce il villaggio di procedere alla rimozione dei rifiuti.