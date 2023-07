Falso allarme bomba a Trapani, gli artificieri fanno brillare un pacco

Allarme pacco bomba stamane a Trapani tra la via Scudaniglio e la via XX Aprile. Sul posto sono intervenuti gli artificieri del Comando provinciale dei carabinieri di Trapani col supporto dei vigili del fuoco. Lo scatolone di cartone bianco sigillato, rinvenuto accanto al muro dell'area logistica dei carabinieri, è stato fatto brillare: non conteneva alcun esplosivo.

L'allarme è dunque rientrato. La zona è stata chiusa al traffico e poi riaperta a conclusione delle operazioni.