Marsala, ancora una vittima della strada: morto un 18enne, la sua auto è finita contro un muro

Lo scontro contro un muro e numerosi ribaltamenti hanno causato la morte di Giuseppe Angileri, un ragazzo appena 18enne e il ferimento di una ragazza di 17 anni. L'incidente mortale è avvenuto in contrada Ponte Fiumarella. Intorno alle 16, per cause ancora in fase di accertamento, il giovane conducente dell'auto, una Volkswagen Polo, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muro che delimita la carreggiata di via Favara. Un impatto fatale, reso ancora più grave dal ribaltamento del mezzo. A. G., queste le iniziali del 18enne, è morto sul colpo a causa delle profonde ferite riportate. La 17enne che era con lui invece è stata portata in ospedale in stato di choc dai sanitari del 118, ma non sembra essere in pericolo di vita.

Sul posto per i rilievi, dove si attende l'arrivo del magistrato per riconsegnare il corpo della vittima alla famiglia, la polizia municipale di Marsala e i carabinieri. La strada è temporaneamente chiusa al traffico per stabilire l'esatta dinamica del sinistro e per rimettere via Favara in sicurezza.

Foto Tp24.it