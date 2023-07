Tentano di rubare gasolio da un'azienda a Trapani: arrestati un uomo e una donna

Tentano un furto ai danni della Calcestruzzi Ericina Libera, ma vengono scoperti e arrestati. È accaduto nella notte. A scoprire un uomo ed una donna che avrebbero provato a portare via del gasolio, un vigilantes che ha dato l'allarme e ha consentito alla polizia di Trapani di bloccarli.

L'uomo si è introdotto nell'azienda con alcuni bidoni, mentre la donna era rimasta in auto a fare da palo. Scattato l'allarme anti-furto alla sala operativa della società di sicurezza e vigilanza Ksm, è subito intervenuta la guardia che ha notato l'auto, con a bordo la donna, ferma davanti alla Calcestruzzi e ha sentito rumori che provenivano dall'interno dell'azienda. Subito la chiamata al 113.

All'arrivo degli agenti della squadra volante l'uomo ha abbandonato i bidoni pieni di gasolio per darsi alla fuga, ma è stato bloccato. Anche la donna che era in macchina è stata fermata. Condotti in questura sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto.