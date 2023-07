Incidente col calesse in California: un 68enne di Mazara in prognosi riservata

La vacanza di due coppie di trapanesi è stata rovinata da un coyote. Qualche giorno fa, l'animale ha fatto imbizzarrire i cavalli che trainavano un calesse sul quale c'erano i quattro siciliani. Ad avere la peggio Vincenzo Licari, 68 anni, ex infermiere in pensione di Mazara del Vallo. L'uomo dopo l'incidente è stato trasferito presso l’Antelope Valley Medical Center di Lancaster dove si trova in gravi condizioni, tanto che i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

Il 68enne si trovava insieme alla moglie in vacanza in California. A bordo del calesse, oltre ai due coniugi mazaresi, c'era anche una coppia di amici di Campobello di Mazara. A portare il carro la proprietaria di un maneggio, parente di Licari. A causa dell'incidente sono rimaste ferite anche altri passeggeri che hanno riportato varie fratture in tutto il corpo. La moglie di Vincenzo Licari è stata già dimessa.