Denise Pipitone, la madre pubblica una foto inedita della bimba a 4 mesi: «Somigliava al padre»

Le foto di Denise Pipitone da quasi 19 anni fanno il giro delle tv e del web. Adesso ne spunta una inedita, postata dalla madre Piera Maggio su Facebook, che ritrae la piccola quando aveva appena 4 mesi. Era il febbraio del 2001 a Mazara del Vallo e in quello scatto, in primo piano, c'è la bimba vestita di rosa, con un cappellino bianco. Tre anni e mezzo dopo, il primo settembre del 2004, di lei si persero le tracce e il suo nome fu al centro dei più grandi misteri del nostro Paese.

Piera Maggio, non si arrende, cerca la verità sulla scomparsa della figlia. E continua la sua battaglia postando ricordi, aneddoti, raccogliendo la solidarietà e l'affetto di tutta Italia. «In questa foto Denise aveva quattro mesi - scrive la donna -, è stata scattata da me a febbraio 2001». E poi lancia un piccolo sondaggio chiedendo agli utenti Facebook a chi somigliasse, sebbene lei non abbia alcun dubbio: «Somigliava tantissimo a Pietro (Pietro Pulizzi, papà naturale di Denise, ndr) . Se vedevate le foto appena nata era la sua fotocopia, impossibile non notarlo».

Nei giorni scorsi Piera Maggio è tornata a parlare pubblicamente della figlia durante un incontro a Villa Vaccarino a Milazzo, nell’ambito del Milazzo cult Festival promosso dalla Pro Loco. «Quella di Denise – ha detto Piera Maggio – è una storia di depistaggi ed anomalie nello svolgimento delle indagini, di interrogativi che non hanno avuto mai risposta».

E ha aggiunto di confidare sul contributo che potrà giungere dalla Commissione parlamentare d’inchiesta costituita nel 2021: «Noi abbiamo sempre saputo chi è colpevole. Per me e mio marito non è cambiato mai il giudizio per come sono andati i fatti. Per questo speriamo che ci sia quel bravo magistrato che metta le mani laddove è possibile verificare alcune cose».