Aggressione finisce nel sangue, tentato omicidio a Mazara del Vallo

Un ristoratore di Mazara del Vallo dovrà rispondere di tentato omicidio. Da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri che stanno indagando sulla vicenda, avrebbe aggredito con un oggetto contundente un pregiudicato mazarese. Quest'ultimo per sfuggire al ristorare è fuggito per strada, in boxer, ricoperto di sangue. L'aggressione è avvenuta ieri nell'abitazione della vittima che si trovava agli arresti domiciliari per droga e con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico, nel quartiere popolare Mazara due.

Prima tra i due sarebbe scoppiata una furibonda lite poi la situazione è degenerata arrivando a questo epilogo. Una vicenda tuttavia ancora dai contorni da decifrare a partire dal movente dell'aggressione. Forse una questione di droga, o anche un debito non saldato. Per il momento, tuttavia si tratta soltanto di ipotesi.Dopo essere stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale Abele Ajello di Mazara, il ferito è stato trasportato, in Elisoccorso, al Civico di Palermo dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione.

L'aggressore, è in stato di arresto con l'accusa di tentato omicidio. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Mazara.