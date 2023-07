Trapani, rubate le grondaie in rame della chiesa di Sant'Agostino, antico duomo della città

Ladri in azione a Trapani. Ignoti hanno divelto ed asportato le grondaie della chiesa di Sant’Agostino, l’antico duomo della città di Trapani. A scoprire il furto è stato ieri il legale rappresentante don Franco Vivona che si è accorto del danno causato sul lato meno visibile della chiesa, dove rimane traccia dell’antica chiesa templare.

Il furto, dovuto probabilmente al valore del rame con cui sono realizzate le grondaie, è stato denunciato ai carabinieri. La chiesa di Sant'Agostino è una delle più antiche chiese di Trapani, fu costruita nel 1101 come cappella dei Cavalieri templari e dedicata inizialmente a San Giovanni Battista. Si trova nel centro storico della città, in piazzetta Saturno. I bombardamenti del 1943 distrussero l’abside ed una parte della navata, poi ricostruite. Internamente rimangono parti della copertura in legno rivestita da tavolette dipinte che raffigurano immagini grottesche e allegoriche, custodite al museo Pepoli e al museo Abatellis di Palermo.