Misiliscemi, rubati 7 tombini in ghisa. Il sindaco: "Siamo alla deriva sociale"

“Siamo alla guerriglia civile” ha scritto stamane sulla sua pagina social il sindaco di Misiliscemi Salvatore Tallarita, portando a conoscenza della comunità misilese quanto è accaduto nel suo territorio. Ignoti hanno rubato sette chiusini stradali in ghisa. La zona interessata da questi furti è quella di Guarrato, comune di Misiliscemi.

Il sindaco Salvatore Tallarita non ha mezzi termini nel definire lo stato delle cose. “Riteniamo che il furto delle botole a Guarrato come quello dei dossi su Viale Mothia a Marausa Lido rappresenti una deriva sociale a cui è sottoposta la comunità Misilese - scrive il primo cittadino - . Esprimo profonda indignazione insieme alla giunta e al consiglio comunale. Nonostante il comune stia vivendo una fase complessa, stiamo avviando una serie di azioni che mirano al controllo del territorio e alla sicurezza dei cittadini”.

Per evitare incidenti di ogni tipo a persone e mezzi che attraversano queste vie dove insistono le botole al momento prive di chiusini e in attesa di essere nuovamente ripristinati, il comune di Misiliscemi ha provveduto a metterli in sicurezza.