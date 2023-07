Mazara del Vallo si ferma per la piccola Greta: lutto cittadino nel giorno dei funerali

Saranno celebrati domani i funerali della piccola Greta, la bambina di 4 anni precipitata dal balcone. A renderlo noto il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, che ha anche proclamato il lutto cittadino. "È con profondo dolore che esprimo le mie più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutti coloro i quali sono stati toccati dalla prematura e dolorosa perdita della piccola Greta - ha scritto in un post su Facebook -. Una tragedia che ha colpito l'intera comunità. In occasione delle esequie funebri, che saranno celebrate domani alle 11.30 presso la Cattedrale del S.S. Salvatore, ho proclamato il lutto cittadino".

Mazara del vallo, dunque, si ferma per ricordare la bambina e stringersi attorno al dolore dell'intera famiglia. Domenica sera, intorno alle 20,30, Greta è caduta dal balcone del secondo piano dell’abitazione di via Castelvetrano. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa e un’operatrice sociosanitaria, terrorizzata dalle urla e dalla scena alla quale ha assistito. La donna ha anche tratto in salvo la sorellina di 2 anni di Greta, rimasta sul balcone.

I genitori e il fratello della piccola sono accorsi, trovandola riversa a terra in condizioni disperate. Trasportata d’urgenza in ospedale, i medici hanno riscontrato una frattura cranica, la rottura della milza e problemi polmonari. Dopo un intervento per asportare la milza, Greta è stata trasferita a Palermo, ma le sue condizioni erano ormai irreversibili.

Dopo una notte di agonia, i medici del Trauma Center di Villa Sofia a Palermo hanno dichiarato la morte cerebrale della piccola. Una tragedia immensa, che ha sconvolto l’intera comunità mazarese. Greta ha lottato per quasi due giorni, ma alla fine non ce l'ha fatta.