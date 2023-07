Coinvolto in un incidente il giorno dopo la pensione, grave un dentista di Mazara

Ieri era l'ultimo giorno di lavoro ed era arrivata la meritata pensione, stamane si stava recando a Favignana per le vacanze ma mentre percorreva la Provinciale 84 direzione Marsala è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Ora è ricoverato in prognosi riservata al "Paolo Borsellino" di Marsala. É Vito Asaro, dentista di Mazara, si trovava alla guida della sua moto quando si è scontrato con una Smart.

Moto e auto percorrevano la provinciale 84 direzione Marsala. Da una prima ricostruzione l'automobile ha svoltato a sinistra, nei pressi del Lido Marina, Asaro in sella alla moto, che sopraggiungeva da dietro, non è riuscito ad evitare l'impatto. Asaro è stato trasportato in ospedale, ha subito un trauma facciale, ma a preoccupare è una emorragia interna. Sul posto per i rilievi la polizia municipale di Marsala.