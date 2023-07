Marsala, divieto di balneazione per tutta l'estate in due tratti di mare: ecco dove

Divieto di balneazione, per l’intera stagione balneare, in due tratti di mare a Marsala. A prevederlo è un'ordinanza del sindaco, a seguito del provvedimento dell’Assessorato regionale della Salute, che ha individuato i punti di inizio e di fine della costa che sono interessati dal divieto. Nelle prossime ore verrà collocata l’apposita segnaletica che sarà bilingue.

I due tratti di mare sono quelli in prossimità del Porto e del fiume Birgi. In pratica, l’Osservatorio Epidemiologico Regionale ha indicato questi “tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per vicinanza ad aree portuali e industriali”, nonché i “tratti di mare e di costa interessati da immissioni – canali, torrenti, fiumi, depuratori”. E l'area marina, in prossimità del Porto e del Fiume Birgi, rientra proprio in queste categorie.

L’Amministrazione comunale di Marsala sta tentando di verificare, con il competente Assessorato, la possibilità di ridurre ulteriormente i tratti in cui vige il divieto di balneazione.