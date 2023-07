Mazara del Vallo, morte cerebrale per la bimba di 4 anni caduta dal balcone

I medici del Trauma Center di Palermo hanno dichiarato lo stato di morte cerebrale per la piccola Greta di 4 anni, che domenica sera era precipitata dal balcone della sua abitazione di via Castelvetrano a Mazara del Vallo.

Ieri sera le sue condizioni si erano aggravate. La bimba era ricoverata da domenica sera a Villa Sofia di Palermo dopo avere subito un intervento d'urgenza alla milza all'ospedale Abele Ajello. Dopo la caduta il suo cuore si era fermato ed era ritornato a battere grazie all'intervento dei sanitari 118 intervenuti sul posto immediatamente.

Nella caduta aveva riportato una frattura al cranio ed un serio problema polmonare. Dopo la Tac era stata sottoposta ad un intervento per l’asportazione della milza presso l'ospedale Abele Aiello di Mazara dov'era stata trasportata immediatamente dopo l'incidente. Poi il trasferimento al Villa Sofia di Palermo. Ieri sera poi la situazione è precipitata e stamane la dichiarazione di morte cerebrale.

Cordoglio per la morte della bimba dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Quinci: «La città si stringe forte alla famiglia della piccola Greta in questo momento così drammatico», si legge in una nota.