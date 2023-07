San Vito Lo Capo, tre giovani tentano il furto di un risciò: il proprietario pubblica il video

L'ipotesi è quella del tentato furto. La bravata potrebbe essere l'alternativa. La certezza è che a San Vito Lo Capo tre giovani, intorno alle 4,30 del mattino, hanno tentato di portare via un risciò della ditta «Aldo Noleggi e Servizi al Turista».

Il titolare si è accorto di quanto stava per accadere stamane all'apertura dell'esercizio commerciale guardando le immagini registrate dalla videosorveglianza che si trova nella zona. Nel video si vedono distintamente tre ragazzi uno vestito di nero, uno con maglietta nera e jeans e il terzo con maglietta bianca e pantaloncini scuri, mentre tentano di portare via uno dei risciò che il titolare Aldo Fedele noleggia a turisti e villeggianti della zona marinara.

I tre farfugliano qualcosa, forse non riescono a capire come separare i vari mezzi per riuscire a portarne via uno. Un tentativo di furto che però non va in porto proprio perché i risciò sono assicurati in modo saldo l'uno all'altro. I tre giovani tentano di staccarli, uno ci sale anche sopra, ma nulla da fare, alla fine desistono e vanno via. «È la prima volta che accade una cosa del genere», commenta il titolare Aldo Fedele che ha anche pubblicato il video su Facebook.