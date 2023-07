Mercantile salva 70 migranti alla deriva nella notte: verranno portati a Trapani

Un tanker italiano per il trasporto di prodotti petroliferi, la nave mercantile Calajunco M della compagnia romana Augusta Due ha tratto in salvo una settantina di migranti in acque maltesi nella tarda serata di ieri, dirigendosi verso il porto di Trapani, come da istruzioni fornite dal Centro Mrcc presso il Comando delle Capitanerie di porto.

Secondo le prime informazioni intorno alle 14 di ieri era stato emanato un alert dai centri di ricerca e soccorso italiano e maltese ma solo grazie alla segnalazione di un piccolo velivolo per l’avvistamento, il comandante della Calajunco M, Manuel Arena, è riuscito a raggiungere la barca che, ormai con i motori fuori bordo spenti e non utilizzabili, era alla deriva in acque maltesi. «In attesa di indicazioni dai centri di soccorso, ci siamo posti a ridosso della barca rifornendoli con salvagenti, coperte e generi di primo soccorso», hanno raccontato dalla motonave.

Il peggioramento delle condizioni meteo e del mare, forza 4 in rapido ingrossamento e con 20 nodi di vento, il comandante della nave italiana ha rotto gli indugi, coordinandosi con i centri soccorso in mare di Italia e Malta provvedendo ad imbarcare grazie ai 18 marittimi che compongono l’equipaggio della Calajunco M, tutti e 70 i migranti. La nave italiana con i migranti salvati a bordo è attesa in serata a Trapani.

La società armatrice Augusta Due è la stessa della Vulcanello, la nave che entrò in collisione con il peschereccio della marineria di Terrasini Nuova Iside. Nell'incidente in mare morirono tutti e tre i membri dell'equipaggio del peschereccio, Matteo, Giuseppe e Vito Lo Iacono. Il motopesca colò a picco la notte fra l'11 e il 12 maggio del 2020, nelle acque di fronte a San Vito Lo Capo.

Nella foto tratta dal sito della Augusta Due, il mercantile Calajunco M