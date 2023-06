Scarica rifiuti per strada a Marsala: il Comune pubblica il video, multa da 400 euro

Multa da 400 euro e il sequestro del mezzo. Il responsabile dell'abbandono di cumuli di rifiuti per strada a Marsala, paga care le conseguenze del suo gesto. E alla sanzione si aggiunge anche la condanna degli utenti Facebook che hanno commentato il video pubblicato sulla pagina del Comune. Proprio grazie a quelle immagini è stato possibile risalire al conducente del furgone che, dopo aver percorso via Favara, si è immesso sulla deviazione sottostante al ponte sul Sossio e poi a metà strada, con l'aiuto di un altro uomo ha abbandonato una grande quantità di rifiuti.

Le immagini parlano chiaro. I due scendono dal mezzo, aprono le porte posteriori e, nel giro di tre minuti, tirano fuori i sacchi di immondizia abbandonandoli ai lati della strada.

Le telecamere della videosorveglianza ambientale hanno registrano tutto consentendo alla polizia municipale di risalire al proprietario del furgone e redigere il verbale. Ma non è tutto: gli atti sono stati trasmessi alla Procura perché oltre alla sanzione e al fermo cautelativo del mezzo, spiegano dal Comune, «potrebbero rilevarsi anche aspetti penali e, pertanto, le immagini saranno sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria».

Duro il commento del sindaco Massimo Grillo: «Questo episodio va oltre un semplice abbandono di rifiuti. È un atto di totale disprezzo per la nostra comunità e l'ambiente in cui viviamo. È nostro dovere sensibilizzare la cittadinanza su queste azioni illegali e dannose per tutti noi. Chiediamo a tutti i cittadini di unirsi a noi nel denunciare comportamenti simili. Non possiamo permettere che pochi individui rovinino la bellezza della nostra città e mettano a rischio la nostra salute e quella dell'ambiente».

Nel territorio marsalese è attiva una rete di videosorveglianza ambientale che consente di intercettare chi infrange le regole. Il sindaco chiede però la collaborazione dei cittadini: «Se notate comportamenti sospetti o avvistate episodi di abbandono di rifiuti, segnalateli immediatamente alle autorità competenti. Insieme possiamo fare la differenza! L'ambiente è di tutti, e solo proteggendolo possiamo garantire un futuro migliore per le generazioni a venire».