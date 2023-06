Il pitbull di Peppe Rizzo senza famiglia dopo la morte del giornalista trapanese, l'appello: «Adottatelo»

Un padrone per Pippo. Un pitbull di sette anni non ha più una famiglia. Viveva con Peppe Rizzo, il giornalista trapanese deceduto pochi giorni fa, unico punto di riferimento per quel cane. «All'ipocrisia delle persone – diceva spesso il giornalista – preferisco la sincerità dei miei cani».

Peppe Rizzo, firma del Giornale di Sicilia e poi approdato in tv a TeleScirocco ed Rtc, è morto il 21 giugno a 81 anni. Oltre ad essere stato un giornalista e un insegnante, si è contraddistinto per il suo amore per gli animali. Per loro si è speso tanto come dimostra l'affetto che manifestava nei confronti del suo pitblull che ha accudito come un figlio. Il cane ha vissuto col padrone nella casa di riposo dove da tempo si era ritirato Peppe Rizzo. Adesso però non può più stare lì e l'associazione Randagi del Sud lancia un appello: adottate Pippo.

«Il cane è vaccinato, microchippato e socializza con le persone, anche con anziani e bambini», dice Rosa Errera dell'associazione che ha sede a Marsala. Chi volesse dargli una nuova famiglia può chiamare al seguente numero: 380.1084714.