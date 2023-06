Incidente a Marsala, scontro auto-moto: 64enne in prognosi riservata trasferito a Palermo

Incidente a Marsala. Un'auto e una moto, per cause in corso d'accertamento, si sono scontrate in piazza del Popolo. Ad avere la peggio è stato il conducente del motociclo che, adesso, si trova ricoverato a Palermo.

Secondo una prima informazione, un suv, guidato da un giovane marsalese, si trovava parcheggiato nella piazza quando si è immesso nella circolazione in direzione porta Garibaldi. Da lì stava transitando il 64enne in sella alla moto che avrebbe cercato di evitare l'auto, ma invano. L'impatto tra i due mezzi sarebbe stato forte e il motociclista, dopo lo scontro, è stato catapultato in avanti e caduto a terra.

Sul luogo dell'incidente è giunta un'ambulanza del 118 che ha soccorso l'uomo. Visto la gravità delle condizioni del 64enne, i sanitari lo hanno trasportato in un ospedale di Palermo: ha un trauma cranico e si trova ricoverato in prognosi riservata.

Quattro giorni fa in provincia di Trapani si era verificato un incidente mortale: Luciano Montalto, 61enne, di Marsala, è deceduto sulla statale 115, in direzione Marinella di Selinunte. Stava partecipando ad un motoraduno organizzato da un gruppo di motociclisti. La moto su cui viaggiava si è scontrata con un altro mezzo. Sul posto è intervenuto il 118 che lo ha trasportato in ospedale, i medici hanno tentato di salvarlo, ma purtroppo è deceduto.