Incidente nelle campagne di Salaparuta, partannese muore travolto dal trattore sul suo terreno

Ancora una vittima per un incidente sul lavoro. È accaduto a Salaparuta, nel Belice. La vittima è Enzo Nastasi, 80 anni, di Partanna. Commerciante in pensione (aveva un negozio di abbigliamento), amava dedicarsi alla campagna, L'incidente mortale si è verificato nella serata di lunedì ma la notizia si è diffusa solo in queste ore. Ancora incerta la dinamica dell'incidente sul quale stanno indagando i carabinieri. Tutto fa propendere alla possibilità che la vittima possa essere stata travolta dal trattore mentre lavorava un terreno di sua proprietà.

Solo lo scorso 15 giugno a Buseto Palizzolo a perdere la vita era stato Isidoro Novara, 41 anni, dipendente di una azienda agricola. Secondo una prima, sommaria ricostruzione della tragedia, Isidoro Novara stava eseguendo interventi di manutenzione nel piazzale di casa, in via Roma, quando è rimasto schiacciato dal trattore cingolato. Il mezzo a quanto pare aveva una perdita d’olio che lui stava riparando. Solo due giorni prima ancora un altro incidente era accaduto nelle campagne di Calatafimi. Un agricoltore di 52 anni G.A. Aveva perso il controllo del mezzo mentre era in campagna e solo per fortuna era riuscito a lanciarsi sul terreno. Ricoverato in un primo momento in prognosi riservata all'ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo a causa delle gravi ferite riportate nelle caduta, ora si trova ricoverato a Palermo.

Foto di repertorio