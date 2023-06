Nuova aggressione a Marsala: calci e pugni tra due ragazzi, uno investe l'altro con l'auto

Ancora un'aggressione a Marsala: a pochi giorni dal pestaggio avvenuto nella frazione di Strasatti, nel tardo pomeriggio di ieri, due giovani si sarebbero picchiati e uno dei due avrebbe poi investito l'altro.

Da una prima ricostruzione, basata da alcune testimonianze, ieri pomeriggio due ragazzi si sarebbero picchiati in via Dante Alighieri, per motivi non noti. Dopo una serie di calci e pugni reciproci, uno dei due sarebbe salito a bordo di un'auto, sulla quale sarebbero state presenti altre persone, e avrebbe investito l'altro giovane.

I passanti, accortisi della situazione, hanno allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanze che ha soccorso il giovane che, finito a terra, era zoppicante. Quest'ultimo, però, non ha voluto essere medicato.

Come detto, questa aggressione arriva a pochi giorni da quella avvenuta a Strasatti nei confronti di un uomo intento ad acquistare sigarette che era stato aggredito da due giovanissimi, uno appena maggiorenne e l’altro minorenne. Le indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale di Trapani, hanno consentito di identificare gli autori e arrestare un ragazzo di Petrosino.