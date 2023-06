Selinunte, scontro fra due moto sulla statale 115: morto giovane che partecipava a un raduno

Ancora sangue sulle strade siciliane. Un altro incidente mortale in questa prima domenica estiva si è verificato questa mattina intorno alle 8.30 sulla Statale 115, in direzione Marinella di Selinunte. A perdere la vita a causa delle gravi ferite riportate Luciano Montalto di 61 anni, che stava partecipando ad un motoraduno organizzato da un gruppo di motociclisti marsalesi. Il motociclista è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in ospedale dove è morto poco dopo il suo arrivo.

La moto della vittima, una Triumph, ha impattato contro un altro mezzo a due ruote. Nello scontro è rimasta ferita anche una ragazza di 23 anni. Notizia in aggiornamento.