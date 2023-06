Trovati a Mazara due ciclomotori rubati a San Vito Lo Capo: denunciati 5 stranieri

I carabinieri della stazione di San Vito Lo Capo hanno denunciato in stato di libertà cinque stranieri, tutti domiciliati nel comune di Mazara del Vallo, per il reato di furto aggravato in concorso. L’indagine ha avuto inizio a seguito della denuncia di furto presentata da alcuni cittadini ai quali avevano sottratto alcuni ciclomotori tra Castelluzzo e San Vito Lo Capo.

Dall’acquisizione delle immagini estrapolate da impianti di sorveglianza istallati nei vari comuni, i militari dell’Arma, sono riusciti ad identificare i presunti autori del furto di uno dei due ciclomotori, asportato all’interno di un parcheggio di un’abitazione privata nel comune di Castelluzzo, e anche del secondo motociclo, rubato mentre era parcheggiato negli stalli dedicati di via Faro, a San Vito Lo Capo. Appreso che sia il maggiorenne che i quattro minori fossero tutti residenti a Mazara del Vallo, in sinergia con i colleghi della locale compagnia, i carabinieri di San Vito sono riusciti a rinvenire i due mezzi rubati presumibilmente tra la notte del 30 e la mattina del 31 maggio scorso.

I veicoli, trovati a Mazara del Vallo, sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari che ormai avevano perso le speranze di ritrovare i loro mezzi di trasporto.