Marsala, sorpreso con un pc rubato: cinquantenne denunciato per ricettazione

I carabinieri di Marsala hanno denunciato un pregiudicato, classe ’73, per il reato di ricettazione: è stato sorpreso in possesso di materiale rubato. Il 50enne, conosciuto dalle forze dell'ordine, era stato visto in piena notte nelle vie del centro mentre portava via un borsone. I carabinieri hanno pertanto deciso di controllarlo e hanno scoperto che nella borsa aveva un personal computer. Della provenienza non ha saputo dare spiegazioni.

Da una serie di accertamenti, gli inquirenti sono riusciti a risalire al proprietario. L’uomo aveva lasciato il pc in auto e qualcuno, dopo avere infranto il vetro, l’aveva rubato. Sulla base degli elementi indiziari raccolti, i carabinieri hanno deciso di denunciare il 50enne per ricettazione, mentre il pc è stato restituito al legittimo proprietario, che ha ringraziato i carabinieri.