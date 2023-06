Rifiuti abbandonati in strada a Mazara del Vallo, multe per diecimila euro

Rifiuti in strada a Mazara del Vallo e multe per diecimila euro. L'operazione è scattata dopo le segnalazioni dell'ufficio Ambiente e alcuni interventi autonomi del gruppo Nopa della polizia municipale.

L'ultimo episodio si è verificato qualche giorno fa. In contrada Santa Maria il gruppo Nopa ha sorpreso un'Ape Piaggio, il cui conducente era intento ad abbandonare rifiuti in un terreno. L'uomo è stato sanzionato ed il mezzo posto sotto sequestro anche perché sprovvisto di copertura assicurativa.

Nel corso di precedenti operazioni il personale è intervenuto nei vicoli del centro storico in vicolo Pietà, dove è stato individuato e sanzionato l'autore dell'abbandono di mobili e suppellettili in strada. Si è inoltre ordinato al trasgressore di conferire i rifiuti presso il Ccr.

Analoghe operazioni sono state svolte in via Impastato nei pressi del plesso scolastico della zona e nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo di via Diodoro Siculo.