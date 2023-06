Petrosino, cenano al ristorante e finiscono al pronto soccorso: intervengono i Nas

Diverse persone sono finite al pronto soccorso, la sera scorsa, dopo aver mangiato in un ristorante a Petrosino. Tutti accusavano malesseri simili. Per questa ragione stamani è stato disposto un controllo da parte dei carabinieri dei Nas in collaborazione con l'Asp di Trapani che si sono recati di prima mattina nel locale del Trapanese e hanno riscontrato carenze igieniche e un valore non regolare dell'acqua usata per cucinare.

I militari della stazione di Petrosino, e il personale medico del dipartimento di prevenzione servizio igiene alimenti e nutrizione dell'azienda sanitaria trapanese, hanno eseguito una serie di controlli riscontrando una carenza dei requisiti igienico sanitari per la gestione di un'attività di ristorazione.

Per il titolare è stato messo in atto un provvedimento di sospensione immediato della licenza.